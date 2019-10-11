"Слил дела": Рябошапку обвинили в развале прокуратуры

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил Руслана Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".

Об этом юрист заявил на своей странице в Facebook, обратившись к главе ГПУ. "Уважаемый г-н прокурор, я отвожу вам очень короткую карьеру", – написал Портнов.

"Во-первых, вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима", – продолжил он.

Руслан Рябошапка и Андрей Портнов Коллаж

Портнов подчеркнул, что Рябошапке "не нужно прятаться за подчиненными", так как, по словам юриста, именно генеральный прокурор "санкционировал новое подозрение... по полностью сфальсифицированному делу" экс-министру юстиции времен Януковича Елене Лукаш.

"Мы вам по этому поводу достойно ответим", – заключил он.

В следующем своем посте Портнов вновь обратился к Рябошапке, потребовав от него закрытия уголовных дел против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

"У вас нет времени, шевелитесь быстрее", – написал бывший замглавы администрации Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Андрей Портнов рассказал, что Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском".

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