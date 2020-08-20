Портников разгадал "ставку" Путина на протестах в Беларуси

Президент России Владимир Путин рассчитывает лишь на то, что протесты в Беларуси закончатся победой диктатора. Такая развязка минимизирует шансы на то, что его собственная страна рано или поздно решится на восстание против него.

Об этом написал в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он убежден, что после провала народного протеста российский лидер сможет начать воплощение плана по новой оккупации.

"Для Кремля важно, чтобы диктатор победил, а народ проиграл – а с поглощением Беларуси Путин разберется потом. И это логично: любая народная победа ставит под сомнение будущее самого Путина, которому рано или поздно придется столкнуться с народным восстанием против своего коррумпированного и некомпетентного режима", – считает Портников.

"Путину придется топить Россию в крови и ему важно, чтобы до него это сделал Лукашенко. Чтобы постсоветским рабам было ясно: бунтовать против хозяев опасно и бесперспективно. Вот почему Путин так ненавидит Украину. Вот почему он так боялся Майдана. И вот почему никаких договоренностей с ним не будет не только в белорусском, но и в украинском вопросе".

Журналист напомнил, что еще совсем недавно власти Украины рассчитывали на то, что найдут рецепт заморозки конфликта на Донбассе с помощью западного влияния. Так же Киев надеялся, что Путину захочется ослабить санкции, "перестать стрелять" и снова стать уважаемым членом международного сообщества, общаясь с лидерами ЕС Меркель и Макроном без постоянных упоминаний войны на Донбассе.

"Ну что же, Путин уже общается с Меркель и Макроном без упоминаний войны на Донбассе – он говорит с ними о восстании в Беларуси! И стороны занимают диаметрально противоположные позиции – а значит, будут пытаться ослабить возможности оппонента. Так было и так будет. В Иране, Сирии, Украине, а теперь в Беларуси оказываются различными не интересы, а ценности. Западу важна демократия. Путину нужна власть. Запад не боится конкуренции. Для Путина конкуренция – это смерть", – считает Портников.

Подытоживая, он предупредил, что Украине при любых условиях не удастся проскочить "между капельками", ведь любое столкновение ценностей демократии и диктатуры неизбежно приводит к противостоянию.

"Нам просто нужно выбрать, на чьей мы стороне, и не договариваться, а сопротивляться. Сопротивляться вовсе не потому, что договариваться плохо. А потому, что договориться не получится", – убежден журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Портников назвал главным интересом Украины в акциях протеста в Беларуси преобразование соседней страны в неотъемлемую часть демократической Европы.

Только такой результат революционных настроений белорусов позволит говорить о цивилизационной победе над российской зависимостью и дополнительных гарантиях безопасности для нашего государства, считает он.

Кроме того, журналист убежден, что протесты в Беларуси разрушили миф о советском "благополучии" в этой стране, и режим Лукашенко переживает агонию.

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