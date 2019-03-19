|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко заявил о важности проведения аудита качества строительства дорог в Украине

Читать материал на украинском

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность проведения аудита качества строительства автомобильных дорог в Украине.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития во время доклада председателя Ивано-Франковской государственной администрации Олега Гончарука по развитию области и, в частности, строительству автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Петр Порошенко в Ивано-Франковске

Петр Порошенко в Ивано-Франковске

Пресс-служба президента Украины

"Важно, чтобы осуществляли не только строительство дорог, но и выполняли вчерашнее решение правительства об аудите качества и о борьбе с коррупцией на строительстве", – подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко в Ивано-Франковске

Петр Порошенко в Ивано-Франковске

Пресс-служба президента Украины

Порошенко подчеркнул, что во время агрессии против Украины, когда деньги "оторвали от армии и передали на децентрализацию и дорожное строительство", коррупция и миллионные откаты являются недопустимыми.

Совет регионального развития в Ивано-Франковске

Совет регионального развития в Ивано-Франковске

Пресс-служба президента Украины

Новости
"Войска уже на границе!" Порошенко заявил о готовности России напасть на Украину

"Друзья мои, это долно быть не только делом Порошенко. Это общее дело, и мы постоянно должны об этом говорить. Поэтому я полностью поддерживаю вчерашнее решение правительства об аудите как качества, так и процедуры", – подчеркнул президент.

Совет регионального развития в Ивано-Франковске

Совет регионального развития в Ивано-Франковске

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому будет проведен аудит "Укроборонпрома".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Петр Порошенко
Тег
ремонт и строительство дорог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
9
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения