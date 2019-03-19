Порошенко заявил о важности проведения аудита качества строительства дорог в Украине

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность проведения аудита качества строительства автомобильных дорог в Украине.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития во время доклада председателя Ивано-Франковской государственной администрации Олега Гончарука по развитию области и, в частности, строительству автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Петр Порошенко в Ивано-Франковске Пресс-служба президента Украины

"Важно, чтобы осуществляли не только строительство дорог, но и выполняли вчерашнее решение правительства об аудите качества и о борьбе с коррупцией на строительстве", – подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко в Ивано-Франковске Пресс-служба президента Украины

Порошенко подчеркнул, что во время агрессии против Украины, когда деньги "оторвали от армии и передали на децентрализацию и дорожное строительство", коррупция и миллионные откаты являются недопустимыми.

Совет регионального развития в Ивано-Франковске Пресс-служба президента Украины

"Друзья мои, это долно быть не только делом Порошенко. Это общее дело, и мы постоянно должны об этом говорить. Поэтому я полностью поддерживаю вчерашнее решение правительства об аудите как качества, так и процедуры", – подчеркнул президент.

Совет регионального развития в Ивано-Франковске Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому будет проведен аудит "Укроборонпрома".

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