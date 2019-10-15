"Вопрос жизни и смерти!" Порошенко выдвинул предложение странам-членам НАТО

Украинская власть сейчас не делает шагов для того, чтобы страна продолжила реформы и получила План действий по членству в НАТО.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью Прямому каналу.

Политик рассказал о работе в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

"Я хочу поблагодарить всю украинскую делегацию, которая участвовала в Парламентской ассамблее НАТО. То, что совместными усилиями делегация смогла снять с рассмотрения, это было впервые за всю историю существования ПА НАТО, если вопрос выдвинутый одной из стран-членов, которое предусматривало очень мягкое отношение к продлению санкций против РФ, усилием всей нашей делегации этот вопрос был знать с рассмотрения , – рассказал Порошенко.

Петр Порошенко prm.ua

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По его словам, вопрос, касающийся проведения весной следующего года сессии ПА НАТО в Украине – также требовал большой координации и крупных совместных решительных действий делегации.

"Но самое главное, чтобы Украину наконец пригласили к саммиту НАТО, который должен состояться в Лондоне", – заметил Порошенко.

Он добавил, что во время его президентства не было ни одного случая, когда саммит НАТО проходил без Украины, без проведения комиссии Украина-НАТО. "Потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас это вопрос безопасности, это вопрос выживания и защиты национальных интересов. Мы должны высоко держать украинский вопрос в повестке дня НАТО", – подчеркнул политик.

По его словам, впервые есть риск, когда Лондонский саммит может пройти без Украины, без приглашения украинского президента.

"Конечно, мы на это должны решительно реагировать. Мною была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительств с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам План действий по членству в НАТО", – сообщил парламентарий.

При этом он добавил: "Вот когда речь идет о разговорах – говорят все хорошо, когда речь идет о действиях, решительных действиях, обеспечивающих нам членство в НАТО, предоставление нам ПДЧ – так почему-то власть делает шаг назад".

"Я, наша команда, "Европейская солидарность" будем делать все возможное, чтобы не дать остановить ни европейскую, ни евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он напомнил, что членство в ЕС и НАТО является требованием украинской Конституции.

"И законы и Конституцию надо выполнять. Это сегодня воля украинского народа, поскольку более 55% украинцев твердо настроены на то, чтобы Украина была членом НАТО", – сказал Порошенко.

Он также рассказал, что в сегодняшних решениях ПА НАТО четко записано, и в выступлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было отдельно отмечено, что "двери НАТО открыты, решение Бухарестского саммита действует".

"Украина должна делать свою часть работы, проводить реформы, не останавливаться на них. Он отдельно подчеркнул в своем выступлении те огромные достижения, которые были сделаны нашей командой за предыдущие пять лет. И призвал – продолжайте реформы, боритесь за членство в НАТО. Двери НАТО открыты для Украины ", – рассказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

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