Порошенко возложил ответственность за ситуацию в Украине на фракции, поддержавшие бюджет

Проект Государственного бюджета на 2021 не учитывает того, что Украина находится в нескольких кризисах одновременно. А те политические силы, которые поддержали провластную фракцию "Слуга народа", фактически объединились в коалицию и несут ответственность за развитие ситуации в государстве. Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в комментарии ТРК "Украина".

"Этот бюджет является свидетельством непонимания властью ситуации тройного кризиса, в котором оказалась страна. Это кризис с безопасностью. И в условиях кризиса безопасности бюджет предусматривает сокращение финансирования ВСУ и сектора безопасности. Не полиции, а сектора безопасности, ВСУ. Почему? Это пояснил Кравчук: он считает, что не надо вооружать армию, а надо вести капитулянтские переговоры. Это точно тактика Януковича. Это ужасно", – возмутился Порошенко.

Кроме внешней агрессии безопасности государства угрожает еще и эпидемия коронавируса. Однако эта угроза также мало сказалась на расходах бюджета.

"Второй кризис – пандемия коронавируса. Вы надеетесь, что коронавирус прекратится до декабря этого года? Вы имеете больше 200 человек, которые умирают у вас каждый день. И вы ничего не закладываете, продолжая дальше дерибанить бюджет", – апеллирует к власти Порошенко.

Подход к планированию бюджета с позиций максимально возможного отката, по мнению лидера "ЕС", приведет страну к катастрофе.

"Кризис экономический, потому что вы не закладываете ничего, кроме того, где вы будете дерибанить, – по поддержке людей, частного сектора, ФЛП" – перечисляет Порошенко.

Он отметил, что в таких условиях за такой проект бюджета "Европейская Солидарность" как оппозиционная сила не голосовала.

"Всегда за бюджет голосуют политические силы, которые на себя берут ответственность за судьбу страны – и несут эту ответственность. Они яляются властью. И каждый депутат, каждая фракция, которая проголосовала за этот бюджет, а раньше голосовала за назначение министра, за назначение главы Нацбанка, за назначение руководителя спецслужб – они и есть настоящая коалиция, коакую оппозиционную риторику они бы не выбрали", – считает Петр Порошенко.

При этом, политик убежден, что украинские граждане постепенно приобретают иммунитет к популистическим обещаниям.

"Это позорно по отношению к украинскому народу, потому что он лучше любых пропогандистских видосиков и фильмов Голобородько видит, что происходит с экономикой, с медициной. Видит, что происходит с "закончим войну за две недели", с капитуляцией", – убежден пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в отличие от власти имеет стратегию и знает, что необходимо делать.

"Мы готовы подставить плечо, но не тогда, когда продолжается бессмысленная политика", – резюмирует Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 7 ноября, количество новых зарегистрированных случаев коронавируса превысило 10 тысяч в сутки. В условиях стремительного распространения болезни Петр Порошенко дал власти 72 часа для открытия ведомственных больниц и "Феофании" для больных COVID-19. Кроме того, лидер крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте пообещал проверить, куда исчезли средства из коронавирусного фонда.