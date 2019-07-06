Порошенко: Россия обязана вернуть украинских моряков, и они вернутся как герои

Россия обязана выдать украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, немедленно и без каких-либо дополнительных условий.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями Надворной на Прикарпатье. Там он пообщался с отцом самого молодого захваченного в российкий плен моряка Андрея Эйдера – Дмитрием, передает пресс-служба партии.

"В соответствии с директивами, которые были подписаны мной как президентом Украины, МИД пошел в арбитраж по свободе судоходства в городе Гамбург. Украина выиграла процесс против России и обязала ее выдать наших моряков без каких-либо условий, потому что они не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Российская Федерация была признана агрессором в Керченском проливе", – напомнил Петр Порошенко.

Петр Порошенко в Надворной eurosolidarity.org

Он отметил, что любые атаки на украинских дипломатов тратят титанические усилия наших юристов в международном суде и подыгрывают планам Кремля.

"Сейчас пошла атака на наших дипломатов, которые выиграли это дело. Предложили, чтобы украинцы, которые мужественно держатся уже восьмой месяц, признали себя виновными в нарушении границ Российской Федерации в Крыму. Это написал Путин – и это отказались делать наши моряки", – отметил Петр Порошенко.

Политик отметил, что все украинские военнопленные с первого же дня отказались признать юрисдикцию России и продолжают оказывать сопротивление кремлевскому режиму.

"Их надо было уговаривать: все 24 держатся, не признают юрисдикцию, отказываются давать какие-либо показания следствию и крепко держат украинскую оборону. Слава украинским морякам! Пусть все 24 героя слышат нас", – напомнил Петр Порошенко.

Он выразил полную поддержку украинским морякам и поблагодарил отца Андрея Эйдера, заверив, что команда "Европейской Солидарности" точно дожмет агрессора и добьется освобождения пленников Кремля.

"Никогда украинцы не станут на колени перед врагом, как бы трудно не было в российских тюрьмах – никогда они не предадут Украину. Никогда они не признают Крым российским. Никогда они не предадут присяге, потому что так Андрея воспитывал отец. Представьте себе, как трудно им в тюрьме, в таком молодом возрасте держать удар. И как важно чувствовать, что тебя – весь мир. Мы выиграли суд, мы выиграли бой. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время наши ребята будут дома", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко дал важные советы Зеленскому перед саммитом Украина-ЕС.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.