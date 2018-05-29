Порошенко рассказал, как вернуть Донбасс за считанные недели

Миротворческая миссия ООН в случае размещения на всей территории оккупированного Донбасса поможет вернуть мир на этих землях за считанные недели.

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Международного дня участников операций ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

В частности, Порошенко отметил, что вклад Украины в поддержание мира и безопасности дает моральное право рассчитывать на помощь ООН в противодействии российской агрессии.

"Развертывание на временно оккупированной территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах", - заявил Порошенко.

Также на своей странице в Facebook президент отметил, что если ВСУ будут стоять на границе с Россией, мир на Донбасс вернется очень быстро.

"У меня нет ни малейшего сомнения: как только мы восстановим контроль над границей, мир немедленно вернется на эти земли за считанные недели", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что есть все шансы заставить президента РФ Владимира Путина согласиться с введением миротворцев на Донбасс.