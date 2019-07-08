Порошенко после встречи с Туском: отраслевые союзы – основа прогресса Украины в евроинтеграции

Продолжение курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию – залог защиты территориальной целостности и суверенитета Украины на международном уровне.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Киеве, передает пресс-служба политсилы. Он отметил, что Туск – надежный друг Украины, на которого она может положиться на международной арене в вопросах европейской интеграции.

По словам Порошенко, сейчас чрезвычайно важно, чтобы наработки, сделанные за последние пять лет, обязательно были продолжены.

Порошенко и Туск Пресс-служба "ЕС"

"Четыре союза, которые были предложены мной в прошлом году: энергетический, цифровой, шенгенский, таможенный – это секторальные союзы, которые являются основой нашего дальнейшего прогресса в европейской интеграции", – пояснил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко отметил, что усиление сотрудничества должно состояться и в направлении воплощения ключевых реформ, которые осуществляла команда "Европейской солидарности" за пять лет.

По мнению пятого президента Украины, на саммите Украина-ЕС необходимо согласовать позиции по усилению азовского пакета санкций после игнорирования Россией решения Международного трибунала по морскому праву, который признал агрессией и преступлением атаку на украинские корабли в Керченском проливе. Он добавил, что украинские моряки должны вернуться в Украину как герои, а не на условиях Кремля.

"Надеюсь, что будет принято решение о финансировании Донбасса и не только Донбасса, не только азовского побережья – мы предлагали и несколько проектов по Херсону, и по Мариуполю. Поддержку Евросоюзом децентрализации, которая считается одной из самых успешных реформ, которые были начаты за эти пять лет нашей командой", – заявил Порошенко.

Порошенко и Туск Пресс-служба "ЕС"

Порошенко и Туск Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL, член команды Порошенко настаивает на завершении евроинтеграции рынка газа и электроэнергии.

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