Порошенко отреагировал на избрание нового президента Европейского Совета

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на избрание премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, который сменит Дональда Туска.

"Европейский Совет завершила избрания новых лидеров институтов Евросоюза. Теперь слово за Европарламентом. Сильные проевропейские прагматические политики и функционеры. Каждый из них имеет четкую и объективную оценку "русского вызова" для объединенной Европы", - написал Порошенко в Twitter.

Он также анонсировал тяжелую работу для украинских дипломатов во главе с президентом Владимиром Зеленским, призвав максимально использовать ХХI саммит Украина-ЕС 8 июля.

"Украинский дипломатии снова надо делать невозможное, чтобы держать Украину в приоритете европейских лидеров и двигать вперед "Украинская евроинтеграционное досье". Без активной роли главного дипломат страны ничего не получится", - добавил Порошенко.

Петр Порошенко Главком

Європейська Рада завершила обрання нових лідерів інституцій Євросоюзу. Тепер слово за Європарламентом. Сильні проєвропейські прагматичні політики та функціонери. Кожен з них має чітку та об’єктивну оцінку "російського виклику" для об’єднаної Європи. — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 июля 2019 г.

Європейська Рада завершила обрання нових лідерів інституцій Євросоюзу. Тепер слово за Європарламентом. Сильні проєвропейські прагматичні політики та функціонери. Кожен з них має чітку та об’єктивну оцінку "російського виклику" для об’єднаної Європи. — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние недели рейтинг "ЕС" значительно вырос. Теперь политсила приблизилась ко второму месту, на котором идет "Оппозиционная платформа – "За життя".

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