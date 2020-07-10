Порошенко не поздравлял Путина с днем России в 2014 году, – Песков.

Пресс-секретарь президента России заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года.

Как сообщает Ren.TV, Песков заявил, что никаких поздравлений между президентами после того, как "отношения Украины и России ухудшились" не было.

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется и сейчас", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что ему неизвестно о таком телефонном разговоре. Песков также прокомментировал публикацию в СМИ записи якобы разговора Путина и Порошенко. По его словам, Кремль никогда не комментирует и не раскрывает деталей международных разговоров.

"Мне неизвестно, что такой разговор имел место. Также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи", – отметил он.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "Свободы слова" заявила, что Порошенко якобы поздравил главу России Владимира Путина с днем ​​РФ в 2014 году. Лидер "ЕС" при этом указал на сообщение с сайта президента за 2014 год, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков". Он обратил внимание, что информацию о поздравлении Путина опубликовали российские пропагандисты. Она появилась на сайте Кремля 12 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

Порошенко назвал эту запись "грубо смонтированным фальсификатом".