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Порошенко на весь мир поблагодарил Путина: опубликовано видео

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину "более европейской".

Так, Порошенко в эфире CNN подтвердил мнение колумниста Washington Post, что результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев.

Он напомнил, что в 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживали 16% украинцев. "Сейчас это более 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин", - пояснил президент.

Порошенко обратился к президенту России: "Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю".

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко находился с визитом в США, где во время Генассамблеи ООН поставил на место российские СМИ, назвав их "фейками". В то же время российский глава МИД Сергей Лавров отличился шуткой о главе Украины, при этом сравнив себя с туалетом.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
США
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Графский Степан
Графский Степан
Если не учитывать , что Киев стал одной из самых опасных столиц Европы, то дух Европы чувствуется во всём))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Да пожалуйста.епть..Вова видать его до белого каления доводит.Спасибо Вова что 10 млн укpаинце сьебло с Pодины и по 90 000 уёбуют каждый месяц.Лохудpа полупьяная.Как же ему далеко до Вовы!!!Хочет чем то его зацепить,чтоб тот вступил с ним в полемику.А Вова не ведется и хуй ложил.У Вовы pейтинг 80% у Пецки -5%.К Вове очеpедь не пpием-Пецку все под зад пихают.Обидно однако..
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Не люблю пороха. Хитрый, подлый, мелкий человечиско. Но... Тут он действительно прав. Трудно что-то возразить. И- добавить.
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