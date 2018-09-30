Порошенко на весь мир поблагодарил Путина: опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину "более европейской".

Так, Порошенко в эфире CNN подтвердил мнение колумниста Washington Post, что результатом агрессии Путина против Украины стало объединение украинцев.

Он напомнил, что в 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживали 16% украинцев. "Сейчас это более 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин", - пояснил президент.

Порошенко обратился к президенту России: "Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что мы не вернемся в Российскую империю".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко находился с визитом в США, где во время Генассамблеи ООН поставил на место российские СМИ, назвав их "фейками". В то же время российский глава МИД Сергей Лавров отличился шуткой о главе Украины, при этом сравнив себя с туалетом.