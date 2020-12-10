Порошенко: "ЕС" подтвердила статус самой мощной украинской оппозиционной силы

"Европейская солидарность" на местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, подтвердила свой статус самой мощной украинской оппозиционной силы.

Об этом во время выступления на съезде партии заявил председатель "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщила пресс-служба "ЕС". В то же время он отметил существенное обновление политсилы.

"Почти 50% процентов наших депутатов, которые прошли в местные советы, – выбраны впервые. Отдельно хотел бы подчеркнуть первый электоральный успех нашей молодежки. 45% кандидатов, которые были выдвинуты нашей молодежкой, стали депутатами. 29 девушек и юношей, предложенных "Солидарной молодежью", средний возраст которых 24 года, избраны в 23 местные советы", – отметил Порошенко.

"Наши впервые избранные депутаты – это люди, которые завоевали это право добросовестным служением Украине. Это – волонтеры, добровольцы, ветераны, общественные активисты, учителя и медики, представители культуры, малого бизнеса. На местных выборах "Европейская Солидарность" подтвердила свой статус самой мощной украинской оппозиционной силы", – сообщил лидер партии.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на результат "Европейской Солидарности" в восточных и южных областях. Мы выступили как центр консолидации сознательного украинства, патриотических проевропейских сил. "Евросолидарность" – единственная проевропейская политическая сила, которая повсеместно преодолела пятипроцентный барьер", – сказал Порошенко.

"Теперь перед нашими местными командами стоит ключевая задача – жестко противодействовать активности пятой колонны в каждой из областей, попыткам дестабилизировать ситуацию, пропагандировать идеи федерализма и капитуляции перед Россией. Когда власть немощна, на оппозицию ложится значительная часть ответственности за единство страны, ее территориальную целостность", – отметил пятый президент.

Порошенко также подчеркнул, что просто быть оппозицией мало: "Мы не только смелая и принципиальная оппозиция, а значительно больше – единственно возможная альтернатива этой власти. Альтернатива профессиональная, украинская, проевропейская. Которая знает, что и как делать, умеющая и готова брать на себя ответственность", – подчеркнул Порошенко.

"Пришло время думать о том, кто, когда и как сможет преодолеть последствия некомпетентного бездарного управления зеленых невежд. Все большее количество людей осознает, что наша команда намного профессиональнее решала проблемы страны и людей, хотя и действовала в гораздо более сложных условиях. Теперь наша с вами задача – доказать, что и в будущем именно наша команда, команда "Европейской Солидарности", лучше справится с теми вызовами, которые стоят перед Украиной", – уверен Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Петр Порошенко призвал украинскую власть на полученные от Евросоюза 20 млн евро бесплатно провакцинировать все население Украины, поскольку это вопрос национальной безопасности.