"Получили разбитое корыто!" Гончаренко разнес проект госбюджета-2020

Проект бюджета-2020, представленный премьером Алексеем Гончаруком, станет жестким разочарованием для миллионов украинцев, которые ожидали обещанного существенного улучшения своей жизни.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в видеообращении на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Миллионы украинцев ждали от ЗЕ и его команды бюджета "золотой рыбки", а реально получают бюджет "разбитого корыта". Минимальная пенсия не вырастет с начала года, а с 1 июля вырастет на 74 гривны. Минимальная зарплата – рост минимальный", – отметил Гончаренко.

Алексей Гончарук. Алексей Гончаренко

"Давайте посмотрим на зарплаты учителей, которым в соответствии с постановлением правительства должны были поднять зарплаты от 20 до 70 процентов. Реально – заложили инфляцию плюс 2 процента. То есть вообще ничего. Так же у военных", – отметил Гончаренко.

Он напомнил, что Зеленскому в наследство от команды Порошенко досталась экономика, которая демонстрировала рост несколько лет подряд. Зато бюджет второй половины этого года уже показывает резкое падение.

"Распугали инвесторов. Третий крупнейший налогоплательщик в Украине British American Tobacco приостановил свое производство. И последствия мы уже имеем. В сентябре – падение промпроизводства. Пришлось урезать бюджет на 2019 год. Падение поступлений от таможни. И так далее", – отметил народный депутат .

"Конечно, мы будем бороться, будем вносить правки и пытаться отстаивать важные для Украины вопросы – и безопасности, и социальных выплат. Но это будет очень трудно с таким правительством технократов, которое привел к власти Зеленский", – отметил Гончаренко.

Как писал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – в 4723 гривен.

В то же время будут повышены должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривну больше, чем в 2019 году.

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