"Получат по заслугам!" Украина нанесет новый удар по оккупантам

Украина планирует ввести санкции против всех юридических и физических лиц, причастных к распределению эфира в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в комментарии "Крым.Реалии". По его словам, санкционный список будет презентован уже в ближайшее время.

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам", – заявил Костинский.

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Проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.

По данным Мининфраструктуры, Россия задержала в Азовском море по меньшей мере 148 украинских судов.