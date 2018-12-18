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''Полностью независимая'': Епифаний развеял миф о новой церкви в Украине

4.8тЧитать материал на украинском

Православная церковь Украины будет полностью независимой от Константинополя.

Такое заявление сделал предстоятель объединенной церкви митрополит Киевский Епифаний в эфире "Свободы слова" на ICTV. "Сейчас мы слышим о том, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополя, но это неправда", — заявил Епифаний.

Он пояснил, что после избрания нового предстоятеля, его имя уже в диптихе провозглашено на Фанаре.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

LIGA.net

"Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее 15-е место в диптихе, а это значит, что мы будем независимой, полноценной, автокефальной церковью", — отметил митрополит Киевский и всея Украины.

"Константинополь как мать церковь способствует и помогает нам, украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем после вручения Томоса, мы будем самоуправляемой церковью, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви", — сказал он.

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"Поэтому сейчас не может быть и речи о том, что мы будем зависимы от Константинополя", — заверил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
То есть митрополит Онуфрий зависим от России, а митрополит Пипифаний нет. Повезло Пети, что у него тупой народ, можно всякую дичь впаривать
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
В таком возрасте и митрополит, напоминает "апельсина"
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
— Мыкола, а шо цэ "ассоциированное членство"? — Ну кум, Украина будет участвовать в ЕС! — Значит войдёт в ЕС? — Нет, не войдёт, но будет участвовать. — Як так? — Ну примерно, как яйца в половом акте: участвуют, но не входят. А так, рядом болтаются.
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Панина Люда
Панина Люда
Umnichkov Voldemar, )))))) даже порох обозвал автофекалией то ,что он сотворил
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