''Полностью независимая'': Епифаний развеял миф о новой церкви в Украине

Православная церковь Украины будет полностью независимой от Константинополя.

Такое заявление сделал предстоятель объединенной церкви митрополит Киевский Епифаний в эфире "Свободы слова" на ICTV. "Сейчас мы слышим о том, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополя, но это неправда", — заявил Епифаний.

Он пояснил, что после избрания нового предстоятеля, его имя уже в диптихе провозглашено на Фанаре.

Митрополит Епифаний LIGA.net

"Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее 15-е место в диптихе, а это значит, что мы будем независимой, полноценной, автокефальной церковью", — отметил митрополит Киевский и всея Украины.

"Константинополь как мать церковь способствует и помогает нам, украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем после вручения Томоса, мы будем самоуправляемой церковью, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви", — сказал он.

"Поэтому сейчас не может быть и речи о том, что мы будем зависимы от Константинополя", — заверил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.