Политические партии потратили более 70 млн на рекламу в Facebook

С начала официального старта [5 сентября] предвыборной кампании политические партии потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен.

Об этом сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу, 23 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было почти 30 тысяч долларов в день различными политическими силами совокупно. Уже в октябре, в том числе 17 октября, сумма достигала 150 тысяч долларов в день", – рассказала она.

В организации призвали политические партии обозначить эти расходы в отчетах своих предвыборных фондов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с полуночи субботы, 24 октября, наступил "день тишины" перед голосованием на местных выборах 25 октября. В этот день любая агитация за того или иного кандидата запрещена законодательством.