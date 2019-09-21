Под угрозой резонансные дела: глава ГБР заявил о прослушке в своем кабинете

В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы была установлена "прослушка".

Об этом на своей странице в Telegram сообщил сам чиновник, рассказав, что соответствующее оборудование в субботу, 21 сентября, было обнаружено в вентиляционной системе помещения.

По его словам, аппаратура для прослушивания была установлена профессионально.

"Прослушка" в кабинете главы ГБР Романа Трубы Коллаж

"Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет", – написал он.

Труба написал, что на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Директор ГБР отметил, что "ничего интересного" о нем на записях быть не может. "А вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных", – отметил он.

Аппаратура для прослушивания в кабинете Трубы Telegram

"Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют", – добавил он.

Скриншот

Напомним, ранее ГБР проводило обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, которые входят в его состав.

До этого Труба заявил о двух новых уголовных производствах против украинских чиновников. Он отметил, что ведомство располагает данными о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.

Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала. Как сообщал OBOZREVATEL:

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