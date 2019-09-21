Под угрозой резонансные дела: глава ГБР заявил о прослушке в своем кабинете

В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы была установлена "прослушка".
Об этом на своей странице в Telegram сообщил сам чиновник, рассказав, что соответствующее оборудование в субботу, 21 сентября, было обнаружено в вентиляционной системе помещения.
По его словам, аппаратура для прослушивания была установлена профессионально.
"Прослушка" в кабинете главы ГБР Романа Трубы
Коллаж
"Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет", – написал он.
Труба написал, что на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.
Директор ГБР отметил, что "ничего интересного" о нем на записях быть не может. "А вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных", – отметил он.
Аппаратура для прослушивания в кабинете Трубы
Telegram
"Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют", – добавил он.
Скриншот
Напомним, ранее ГБР проводило обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, которые входят в его состав.
До этого Труба заявил о двух новых уголовных производствах против украинских чиновников. Он отметил, что ведомство располагает данными о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.
Отметим, недавно Роман Труба стал фигурантом громкого скандала. Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-арессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации из ГБР.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!