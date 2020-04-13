В сеть попала новая часть разговоров фигурантов "пленок Ермака". На ней они обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

В частности, участники диалога говорят о Госгеокадастре, сфере АПК, а также опасаются назначений женщин. Ролик опубликовали на Telegram-канале "д’Ермак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, в разговоре двое мужчин дают понять, что за свои услуги посредничества они получают немалое денежное вознаграждение.

Ниже приводим полный текст разговора без изменений.

"Пленки Ермака"

– Ну, я его не упрашиваю. Не педалирую, не упрашиваю.

– Да. Ну, все решим.

– Решим.

– Думаю, что решим.

– По этому чуваку – кейс. Бабу, я думаю, мы пока отсрочим.

– Может, она действительно там. Одно дело бумажку посмотреть, другое – живого человека увидеть. Может, что-то и другое может.

– Я понял.

– С бабами за деньги ничего не говори.

– Значит, я все правильно сделал, ничего не договаривая. Еще не сговаривая.

– По предварительному сговору лиц.

– Говорит: "А есть нормальные и с бабками?". Я не знаю нормальных с бабками. Не знаю в натуре нормальных с бабками.

– Есть. Мы будем. Основное, собственно говоря... Ребятам, которые двигают, – это не коммерсы. Это разработчик. Это раз. Второе – уже реализован. Это два. Третье – чтоб были доклады и гранты. По всем ведомствам нужным у нас все как бы уже засвечено. Поэтому, я думаю, сейчас финальное будет.

Я Луцкому позвонил, говорю: "Готовьтесь, сдача завтра. Нужно будет сделать презентацию грамотную. Ну, а дальше мы работаем". Потому что все-таки, как тебе сказать, самый выверенный, самый надежный – это кадастр. Но, учитывая, что тема АПКшная, нам в натуре е**шиться над ней. Вкладывали же и мы туда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".

В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

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