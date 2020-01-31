Пережил две клинические смерти: Шокин рассказал, как его пытались убить

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин рассказал, как его отравили ртутью в сентябре 2019 года, что чуть не привело к его смерти.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам Шокина, отравление произошло 10 сентября в Греции, куда он отправился, чтобы побыть наедине с собой после похорон брата. В тот день он вышел из машины, потерял сознание и упал - что было дальше, Шокин не помнит. Как после указали в медицинском заключении, экс-генпрокурор пережил две остановки сердца.

"Мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - рассказал Шокин.

Через 10 дней его выписали, после чего он отправился в Вену на курс лечения, где попал к врачу, который некогда лечил Ющенко.

"Мне сделали много обследований. 11 октября врач ко мне пришел и спросил: "А вы знаете, что у вас ртуть в организме". В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме – 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма", - поделился Шокин.

Виктор Шокин

По словам экс-генпрокурора, анализы были очень плохие - пострадали почки, печень и другие органы. На сегодняшний день он считает, что здоров на 85-90%. Тем не менее, вскоре он снова отправится в Вену на повторный курс лечения. Также он добавил, что отравление могло произойти в большом разбросе времени - вплоть до двух месяцев, прежде чем это проявилось.

Сам Шокин не подозревает кого-то конкретного, но не отбрасывает возможного причастия к этому бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

"Я обратился официально в греческих правоохранительных органов по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - поделился Шокин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден хвастался, как благодаря его настойчивости в Украине за шесть часов уволили генпрокурора Шокина. Байден требовал у Петра Порошенко уволить Шокина, а иначе отказывался подписать документ о кредитных гарантиях для Украины от США на миллиард долларов.

Также Дональд Трамп считает, что Байден добился отставки Шокина из-за того, что тот расследовал дело компании Burisma, которой управлял сін Байдена - Хантер. А в январе 2020 года адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об отравлении Шокина.

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