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4 декабря • обновлено в 13:41
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Перепутали документы: Рада жестко оконфузилась со вступлением в НАТО

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В Верховной Раде оконфузились с заявлением о курсе Украины в НАТО и просьбой о предоставлении Плана действий. На сайте ВР было опубликовано ошибочное постановление №2327.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава Постоянной делегации Украины при Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Facebook. По его словам, текст заявления оказался старым.

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"Из-за технических неувязок (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00, на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра (4 декабря), но вы можете прочитать его здесь", – написал он.

Рада жестко оконфузилась со вступлением в НАТО

Рада жестко оконфузилась со вступлением в НАТО

Гордон

Также нардеп опубликовал верный текст заявления. В опубликованной ранее версии говорится, что ВР призывает президента "обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО".

В новой версии этого пункта нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа НАТО
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
….Ржал до слез ……..-Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев -"Уровень образованности, до которого докатилась Украина, не то что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает", — пишет Компан.-https://ria.ru/20191204/1561938752.html..... ….
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Когда вы не конфузились? Рогульская ""история успеха""сплошной конфуз с элементами зрады.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Героям слава
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