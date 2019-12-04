Перепутали документы: Рада жестко оконфузилась со вступлением в НАТО

В Верховной Раде оконфузились с заявлением о курсе Украины в НАТО и просьбой о предоставлении Плана действий. На сайте ВР было опубликовано ошибочное постановление №2327.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава Постоянной делегации Украины при Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Facebook. По его словам, текст заявления оказался старым.

"Из-за технических неувязок (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00, на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра (4 декабря), но вы можете прочитать его здесь", – написал он.

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Также нардеп опубликовал верный текст заявления. В опубликованной ранее версии говорится, что ВР призывает президента "обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО".

В новой версии этого пункта нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

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