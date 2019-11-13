Переговоры по Донбассу: Зеленскому пообещали "болезненные тумаки" от Путина

Переговоры по Донбассу в "нормандском формате", на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский, выгодны президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. По мнению украинского дипломата, сейчас "не тот случай, когда можно сидеть на лавочке и обсуждать вопрос".

Бессмертный напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель вскоре покидает свой пост, а президент Франции Эммануэль Макрон больше озабочен предстоящими выборами, чем международной обстановкой.

"Вы можете говорить с Меркель и Макроном о чем угодно. Меркель "идет с базара", Макрон идет на выборы и результат непонятен. Какие гарантии может дать канцлер Меркель? Она вот-вот не будет канцлером. Какие гарантии может дать президент Макрон? Никаких. А вот Путин своего добьется. Как только сядут за стол и посмотрят в глаза, станет понятно, что Европа находится на газовой игле. И Меркель, и Макрон будут очень послушны", – подчеркнул он.

На вопрос, почему тогда Зеленский так активно настаивает на переговорах "нормандской четверки", дипломат ответил: "Это очень легко, это очень хорошо читается. Владимир Александрович – актер. Актер хороший, актер, которому аплодировали. Ему хочется аплодисментов".

"Но надо понимать, что от Путина, и даже Макрона и Меркель, будут тумаки, и очень болезненные. Аплодисментов не будет. Даны определенные обещания. В политике принято – сказал, хоть что-то сделай в этом плане. Но пока что тут ситуация очень плохая. Кроме того, что отвели войска и сделали очередные испытания для Украины, дискредитировали и деморализовали армию, достижений тут очень мало", – отметил Бессмертный.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным СМИ, Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

При этом, посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!