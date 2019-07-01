Пацкан: Счетная палата по требованию Тимошенко проверит, как управляют ГТС Украины

Счетная палата не только проанализирует документы о доведении до банкротства отечественной ГТС, но и по требованию лидера "Батьківщини" проведет внеочередную общую проверку управления ее объектами.

Об этом во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"На прошлой неделе к нам обратилась Юлия Тимошенко по вопросам проверки ГТС и возможности ее продажи или присвоения каким-то другим образом. Счетная палата приняла решение о проведении внеочередного контрольного мероприятия, которое покажет реальную ситуацию в ГТС. Мы проведем аудит эффективности в управлении объектами госсобственности ГТС, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета", – сказал он.

Юлия Тимошенко Сайт партии "Батьківщина"

По словам главы Счетной палаты, это будет всем интересно. "Только если посмотреть то, что внутри происходит, можно дать ответ на многие вопросы. В частности, формирование цены на газ, как идет (эффективно или нет) управление теми или иными предприятиями "Нафтогаза", – отметил он.

К тому же Пацкан пожаловался, что руководство "Нафтогаза" уже начало препятствовать проверкам. Поэтому Счетная палата обратилась к генпрокурору и другим правоохранительным органам с жалобой на действия менеджмента газового монополиста.

"Прошу правоохранительные органы выполнить свою работу и дать оценку, почему препятствуют работе Счетной палаты, и проинформировать общество", – подчеркнул Пацкан.

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