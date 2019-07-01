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Пацкан: Счетная палата по требованию Тимошенко проверит, как управляют ГТС Украины

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Счетная палата не только проанализирует документы о доведении до банкротства отечественной ГТС, но и по требованию лидера "Батьківщини" проведет внеочередную общую проверку управления ее объектами.

Об этом во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"На прошлой неделе к нам обратилась Юлия Тимошенко по вопросам проверки ГТС и возможности ее продажи или присвоения каким-то другим образом. Счетная палата приняла решение о проведении внеочередного контрольного мероприятия, которое покажет реальную ситуацию в ГТС. Мы проведем аудит эффективности в управлении объектами госсобственности ГТС, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета", – сказал он.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Сайт партии "Батьківщина"

По словам главы Счетной палаты, это будет всем интересно. "Только если посмотреть то, что внутри происходит, можно дать ответ на многие вопросы. В частности, формирование цены на газ, как идет (эффективно или нет) управление теми или иными предприятиями "Нафтогаза", – отметил он.

К тому же Пацкан пожаловался, что руководство "Нафтогаза" уже начало препятствовать проверкам. Поэтому Счетная палата обратилась к генпрокурору и другим правоохранительным органам с жалобой на действия менеджмента газового монополиста.

"Прошу правоохранительные органы выполнить свою работу и дать оценку, почему препятствуют работе Счетной палаты, и проинформировать общество", – подчеркнул Пацкан.

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Персоны
Юлия ТимошенкоВалерий Пацкан
Тег
ВО Батьківщина

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