''Соучастники Кремля'': в Раде придумали наказание за российский паспорт

В Украине нужно вводить двойное гражданство, но с ограничениями для стран-агрессоров. За получение паспорта России украинцам должна грозить уголовная ответственность.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Комментируя скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово, нардеп подчеркнул, что для решения ситуации можно дать возможность украинцам получать второй паспорт.

“Если это незаконно (выдача второго паспорта. - Ред.), то за это должно быть наказание. Другое дело, до введения двойного гражданства в будущем - с ограничениями в отношении государств, которые ведут агрессивную политику против Украины. Запретить двойное гражданство для государства-агрессора. В таком случае надо вводить не только штрафы”, - считает Арьев.

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В противном случае в отношении людей, которые нарушают Конституцию, нужно вводить уголовную ответственность.

"Речь идет и об уголовной ответственности, потому что это человек, который добровольно становится соучастником агрессии против Украины, имея украинское гражданство. Но это вопрос длинный, будем обсуждать с коллегами, как лучше это сделать. Я повторяю, это пока не актуально, но ответственность должна быть", - сказал Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.