МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

''Соучастники Кремля'': в Раде придумали наказание за российский паспорт

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине нужно вводить двойное гражданство, но с ограничениями для стран-агрессоров. За получение паспорта России украинцам должна грозить уголовная ответственность.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Комментируя скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово, нардеп подчеркнул, что для решения ситуации можно дать возможность украинцам получать второй паспорт.

“Если это незаконно (выдача второго паспорта. - Ред.), то за это должно быть наказание. Другое дело, до введения двойного гражданства в будущем - с ограничениями в отношении государств, которые ведут агрессивную политику против Украины. Запретить двойное гражданство для государства-агрессора. В таком случае надо вводить не только штрафы”, - считает Арьев.

Новости
''Зашли слишком далеко'': Венгрия разразилась новыми угрозами к Украине из-за ''паспортного скандала''

Смотрите видео по теме

В противном случае в отношении людей, которые нарушают Конституцию, нужно вводить уголовную ответственность.

"Речь идет и об уголовной ответственности, потому что это человек, который добровольно становится соучастником агрессии против Украины, имея украинское гражданство. Но это вопрос длинный, будем обсуждать с коллегами, как лучше это сделать. Я повторяю, это пока не актуально, но ответственность должна быть", - сказал Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Персона
Владимир Арьев
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
40
Смешно
5
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Течет крыша у свидомых баранов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Dmitryk Aleksandr, это не свидомые бараны, это чабаны свидомых баранов.))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А чё теперь Петрушка делать будет? дачка в Испании без присмотра останется...а куда девать ещё два паспорта? прямо на пожизненное тянет,геть сепара за кордон!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Дегтяренко Светлана, он хитро выбрал провинцию в Испании. Галисия - почти Галичина.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
"Запретить двойное гражданство для государства-агрессора" - а как знать, какое государство завтра наша Зрада объявит агрессором? Может завтра это будут США? И шо робыты? Уляну за граты?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги