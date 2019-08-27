Парубий подписал Избирательный кодекс: что это значит

Во вторник, 27 августа председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс Украины.

Об этом народный депутат сообщил в Twitter, опубликовав фото кодекса с подписью.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс", – написал он.

Напомним, 11 июля Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Согласно документу, голосование по открытым спискам вступит в действие в 2023 году. За законопроект проголосовали 230 народных депутатов.

Избирательный кодекс Twitter

Отметим, что OBOZREVATEL рассказывал, как согласно новому Избирательному кодексу будет проходить голосование в Украине.

Добавим, что ранее в Офисе президента Украины заявили, что проанализируют Избирательный кодекс, утвержденный парламентом. Но при этом уже заговорил о нарушении Регламента Верховной Рады Украины при его принятии.

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