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14 марта • обновлено в 00:03
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Партия Вакарчука поставила ультиматум Зеленскому из-за скандала с Сивохо

6.3т
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Партия "Голос", лидером которой до недавнего времени был Святослав Вакарчук, потребовала отстранить Сергея Сивохо от работы в СНБО.

Как сказано в заявлении политсилы в Telegram-канале, "Сивохо позволяет себе публичные заявления, повторяют российские тезисы, противоречащие действующему украинскому законодательству".

Поэтому "Голос" требует объяснений от власти относительно поддержки так называемой "Национальной платформы примирения и единства".

"Требуем убрать Сивохо с СНБО. Политика Украины в противодействии российской агрессии в Крыму и на Донбассе основывается на том, что вооруженный конфликт на востоке Украины имеет международный характер. Россию признано агрессором и оккупантом", – сказано в обращении.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Моторола Жив
Моторола Жив
Молодец Сивоха !!! И дальше сри в рыло нацикам ))) Они заслужили ...
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Pooh Vini
Pooh Vini
Моторола Жив, мы и парад на красной площади заслужили,и моего ещё чего. А вы,Сергей Юрьевич беляков из Челябинска,продолжайте разговаривать с телевизором ))
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Карающий Меч
Карающий Меч
Так какого не разрывают дипотношения?
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Pooh Vini
Pooh Vini
Карающий Меч, успокойся,вернись к стекломою
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"ПАРТИЯ ВАКАРЧУЧКИ"!)))))))))))))) Украинцы - слабоумные дети. Вакарчук (с).
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