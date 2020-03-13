Партия Вакарчука поставила ультиматум Зеленскому из-за скандала с Сивохо

Партия "Голос", лидером которой до недавнего времени был Святослав Вакарчук, потребовала отстранить Сергея Сивохо от работы в СНБО.

Как сказано в заявлении политсилы в Telegram-канале, "Сивохо позволяет себе публичные заявления, повторяют российские тезисы, противоречащие действующему украинскому законодательству".

Поэтому "Голос" требует объяснений от власти относительно поддержки так называемой "Национальной платформы примирения и единства".

"Требуем убрать Сивохо с СНБО. Политика Украины в противодействии российской агрессии в Крыму и на Донбассе основывается на том, что вооруженный конфликт на востоке Украины имеет международный характер. Россию признано агрессором и оккупантом", – сказано в обращении.

Сергей Сивохо соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир;

Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников;

Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

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