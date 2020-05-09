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9 мая • обновлено в 15:00
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Партия Шария устроила автопробег в Киеве, несмотря на карантин: фото и видео

1.2т
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"Партия Шария" 9 мая устроила автопробег в Киеве по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, несмотря на карантин из-за коронавируса.

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Десятки машин с флагами политической силы и традиционными красными шариками проехали по Киеву, сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

"Это для меня праздник, потому что мы – победители, одна из стран победителей. Считаю, что формат проведения мы выбрали очень удачно. Маршрут проложили по окружной, на "столичку", через мост, "Березняки" и на "Дарницу" в Парк партизанской славы", – рассказал один из участников акции.

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Партия Шария устроила автопробег в Киеве

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар пандемии коронавируса закатил грандиозный парад в честь 9 мая.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина Киев
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