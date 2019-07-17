Партия Гройсмана попадает в Раду? СМИ опубликовали итоги нового опроса

Партия действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" может преодолеть 5-процентный проходной барьер и попасть в новый состав Верховной Рады.
Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социальных экспертиз Института социологии НАН, опубликованный Интерфакс-Украина.
Так, согласно информации, политсила главы правительства может получить на парламентских выборах поддержку 5,4% избирателей.
Владимир Гройсман
Радио Свобода
В целом, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то голоса украинцев, которые точно пойдут на них и определились с симпатиями, распределились бы следующим образом:
"Слуга народа" – 43,2%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,2%;
"Европейская солидарность" – 8,1%;
"Голос" – 7%;
ВО "Батьківщина" – 6,8%;
"Украинская стратегия" – 5,4%.
Кроме того, среди возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины наибольший рейтинг имеют два основных претендента: Юрий Бойко - 13,2% и Владимир Гройсман - 12,7%.
Опрос был проведен с 11 по 16 июля. В нем приняли участие 1800 совершеннолетних респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно другому социологическому опросу, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.
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