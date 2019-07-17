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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Партия Гройсмана попадает в Раду? СМИ опубликовали итоги нового опроса

1.7т Читать материал на украинском

Партия действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" может преодолеть 5-процентный проходной барьер и попасть в новый состав Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социальных экспертиз Института социологии НАН, опубликованный Интерфакс-Украина.

Так, согласно информации, политсила главы правительства может получить на парламентских выборах поддержку 5,4% избирателей.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Радио Свобода

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В целом, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то голоса украинцев, которые точно пойдут на них и определились с симпатиями, распределились бы следующим образом:

  • "Слуга народа" – 43,2%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,2%;

  • "Европейская солидарность" – 8,1%;

  • "Голос" – 7%;

  • ВО "Батьківщина" – 6,8%;

  • "Украинская стратегия" – 5,4%.

Кроме того, среди возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины наибольший рейтинг имеют два основных претендента: Юрий Бойко - 13,2% и Владимир Гройсман - 12,7%.

Опрос был проведен с 11 по 16 июля. В нем приняли участие 1800 совершеннолетних респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно другому социологическому опросу, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Партия Украйинська стратэгия............. Володымыр Гройсман......... Украйинськый стратэг !!!
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Гройсман занес в рейтинговое агентство.ПЕС тоже под вопросом,нет ресурсов у Пэдро
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