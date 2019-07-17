Партия Гройсмана попадает в Раду? СМИ опубликовали итоги нового опроса

Партия действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" может преодолеть 5-процентный проходной барьер и попасть в новый состав Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социальных экспертиз Института социологии НАН, опубликованный Интерфакс-Украина.

Так, согласно информации, политсила главы правительства может получить на парламентских выборах поддержку 5,4% избирателей.

Владимир Гройсман Радио Свобода

В целом, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то голоса украинцев, которые точно пойдут на них и определились с симпатиями, распределились бы следующим образом:

"Слуга народа" – 43,2%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,2%;

"Европейская солидарность" – 8,1%;

"Голос" – 7%;

ВО "Батьк івщина" – 6,8% ;

"Украинская стратегия" – 5,4%.

Кроме того, среди возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины наибольший рейтинг имеют два основных претендента: Юрий Бойко - 13,2% и Владимир Гройсман - 12,7%.

Опрос был проведен с 11 по 16 июля. В нем приняли участие 1800 совершеннолетних респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно другому социологическому опросу, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.

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