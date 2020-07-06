Партия Гройсмана получила самую большую поддержку жителей Винницы
Согласно данным соцопроса от Socio Inform, в Виннице и области у бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана самый высокий уровень доверия –68% и 59% соответственно
Также его партия заняла бы первое место на выборах в городской, областной и районные советы – 40,3% голосов они получили бы от жителей Винницы, а 25,2% от жителей области
Кроме этого, фонд Владимира Гройсмана "СтопВирус", по словам опрошенных, больше других помогал в области – 33%, и занял второе место по этому показателю в Виннице – 22%
Владимир Гройсман и его партия получили самый высокий рейтинг в Виннице.
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила самую большую поддержку жителей Винницы и области – 40,3% и 25,2% соответственно.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от Socio Inform, которые исследовали мнения 800 человек в Виннице и 1200 в области.
Согласно полученным данным, во время борьбы с пандемией COVID-19 22% опрошенных в Винницкой области помогал фонд Владимира Гройсмана "СтопВирус", в областном центре этот показатель достиг 33% и занял первое место.
Кроме того, если бы выборы в городской совет Винницы состоялись во время опроса, то 40,3% людей проголосовали бы за партию "Украинская стратегия Гройсмана". Причем, следующая по популярности политсила – "Европейская солидарность" – набрала 10% голосов, а "Слуга народа" – 5,9%.
Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform
Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform
Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform
На потенциальных выборах в областной и районные советы партия Гройсмана тоже лидирует с рейтингом в 25,2%. На втором месте "Слуга народа" (9,5%) и "Батьківщина" (9,5%), а на третьем "ЕС" (9,3%).
Также у Владимира Гройсмана и самый высокий уровень доверия – 68% в городе и 59% в области. В то же время, у президента Владимира Зеленского – 25% и 26% соответственно.
Кроме этого, 55% опрошенных горожан и 59% жителей области считают Гройсмана лучшим премьер-министром Украины за годы Независимости.
Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform
Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform
Данные соцопроса о социополитических настроениях жителей Винницы и области Socio Inform
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинские чиновники, которые имеют отношение к управленческим процессам в государстве, должны декларировать не только доходы, но и гражданство.