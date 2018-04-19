Сегодня в СМИ развернулась очередная, уже вторая за последнее время, волна "инсайдерской" информации о том, что, мол, на Банковой приняли решение о проведении досрочных Парламентских выборов в сентябре и об отставке Премьера Гройсмана. Причем, называются даже четкие сроки. Не знаю, выдают ли авторы подобных вбросов желаемое за действительное, или же таким способом хотят проверить "среднюю температуру по палате", но очевидно одно. Конфликт Банковой и Грушевского нарастает, и Порошенко действительно хочет убрать все более несговорчивого Гройсмана, поменяв его на Турчинова или Луценко. А заодно, "поиграть мускулами" насчет выборов…

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Выскажу свою точку зрения. Отставки Премьер-министра не будет. Внеочередных парламентских выборов этой осенью тоже. Почему? Все очень просто и сложно одновременно. Во-первых, не уверен, что сам Президент готов идти на парламентские выборы. Ведь, практически наверняка, он потеряет свой тотальный контроль над парламентским залом и, как следствие, будущим составом правительства. А это, накануне Президентских выборов, смерти подобно. Понятна мотивация его соратников, которые, не будучи уверенным в победе своего босса, хотят зарезервировать себе пять лет неприкосновенной жизни, чтобы потом можно было торговаться с будущим победителем Президентской гонки. Однако, для самого Петра Алексеевича, даже учитывая рейтинги его партии, сателлитов и возможных партнеров из сегодняшней "оппозиции", не все так безоблачно в таких раскладах. Тут тебе и неминуемый конфликт с Яценюком, Аваковым и Ко. Вполне ожидаемое обострение отношений с Западом и совершенно непредсказуемое поведение мажоритарщиков перед самыми выборами. И конечно, роль Коломойского и его возможный альянс с Юлей, не стОит сбрасывать со счетов. Все эти факторы останавливают Порошенко от принятия окончательного решения.

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Во-вторых. Что касается неуемного желания Петра Алексеевича любыми способами убрать вышедшего из-под контроля Гройсмана, то и тут у Президента небольшое поле для маневра. Владимир Борисович сумел найти общий язык не только с группой Яценюк-Аваков, что уже немало, так еще и смог заручиться поддержкой некоторых влиятельных акционеров ОБ, "Возрождения" и других групп в парламенте. Информация о его контактах с Ахметовым все чаще просачивается в информационное пространство. И это не может не настораживать Порошенко. Но самое неприятное для Банковой, это постепенное налаживание серьезных контактов Гройсмана на Западе. И Госдеп и ряд представителей Европейской политики все пристальней присматриваются к украинскому Премьеру. Молод. Амбициозен. Умелый коммуникатор. Постепенно продвигает реформы и поддерживает основные инициативы из-за океана. Пример Ульяны Супрун достаточно показателен. Кроме того, надо отдавать себе отчет в том, что отставленный Гройсман наверняка возьмет участие в Президентской гонке, а это никак не сыграет в плюс действующему Главе государства. Что не говори, а нынешний Премьер способен будет отобрать несколько процентов на этом электоральном поле.

И самое главное, почему я утверждаю, что не будет ни отставки действующего Главы Правительства, ни досрочных выборов. И то, и другое вызовет неминуемый политический кризис, экономическую стагнацию и спровоцированный кем-то социальный взрыв. Благо, желающих запустить страну в водоворот хаоса и уличной демократии, предостаточно. А весь этот комплекс проблем, практически стопроцентно приведет к потере реальной власти самого Президента, задолго до президентских выборов. Что не говори, а сегодня он еще может держать в узде нынешний депутатский корпус, контролируя свою фракцию, ряд мажоритарщиков и используя в качестве "аргумента" генеральную прокуратуру и СБУ. А потому, именно с этой платформы можно попытаться переизбраться на второй срок. Любой иной вариант развития ситуации не оставит Порошенко шансов удержаться у власти. Да и на внешней орбите вокруг действующего Президента формируется не самый лучший фон. И думаю, что он осознает все эти факторы риска, а потому навряд ли решится на радикальные шаги…Так что, до выборов еще есть время на подумать. Такая вот картина маслом…