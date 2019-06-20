Отменил более 150 указов: Зеленский устроил масштабную чистку

Глава Украины Владимир Зеленский отменил более 150 указов, выданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

Соответствующее решение принял он в четверг, 20 июня. Указы №416/2019, №418/2019 и №419/2019, отменяющие предыдущие, появились на сайте главы государства.

Так, документы 1991-2001 годов, которые теряют силу, имеют преимущественно экономический характер. Подписанные позже, большинство в 2011-2013 годах, – административные.

Владимир Зеленский capital.ua

Примечательно, что почти все указы были выданы во времена президентства Кучмы и Януковича. Отменяются только 8 документов Кравчука и 1 – Ющенка. Под раздачу попал и один указ пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня президент Владимир Зеленский подписал первый закон – об отпусках для усыновителей детей-сирот. Документ установил, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

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