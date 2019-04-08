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Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

4.2тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным.

"Президент РФ открыт для диалога, но не в обрамлении провокаций и диверсий", - сказал он, передают "РИА Новости".

Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

"Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что чтобы урегулировать конфликт на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом", - добавил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что абсолютно готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Он подчеркнул, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с агрессором по восстановлению мира в стране.

  • Зеленский также рассказал, какими будут его первые слова при встрече с Путиным.

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Персоны
Дмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Другими словами - сосите ноги...
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Дейман Алон
Дейман Алон
Сибиряк Дмитрий, кацапы, а вы сосите то, что между ног!
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