"Отчета не было": юрист раскритиковал выступление Сытника в Раде

Отчета директора Национального антикоррупционного бюро мы так и не услышали, а в дальнейшем следует ждать массу оправдательных приговоров.

Об этом в эфире телеканал ZIK 3 октября заявил заслуженный юрист Украины, адвокат, правозащитник, заместитель Генерального прокурора Украины 2014-2015 гг. Алексей Баганец:

"Я не увидел отчета нового антикоррупционного правоохранительного органа, органа с самыми большими полномочиями, которых нет ни у одного органа в Украине. Я не увидел отчета".

При этом, как отметил Алексей Баганец, НАБУ имеет самое лучшее материально-техническое оснащение из всех правоохранительных органов в Украине.

"Специальный аудит должен проверить, оправдано ли выделяются огромные средства из государственного бюджета на антикоррупционное бюро?", - сказал Баганец.

Юрист высказал мнение, что результаты деятельности НАБУ станут очевидны в будущем:

"Часть судов боятся выносить оправдательные приговоры. Когда суды начнут рассматривать дела по сути, там будет масса оправдательных приговоров, потому как прокурорам и следователям нужно сказки писать, там нет доказательств", - отметил он.

Комментируя протестные акции под Верховной Радой во время отчета руководителя НАБУ перед парламентом, Баганец напомнил случаи незаконного давления на суд, когда вопреки требованиям закона происходило влияние на судебные решения:

"Я не являюсь сторонником давления на досудебный орган расследования, прокуратуру и суды. Но сам директор НАБУ забыл об этом, однако вспомним, когда суд рассматривал вопрос взятия под стражу Главы ГФС Романа Насирова. Когда в осаде держали судью и суд, давили на суд и человека, который был де-юре свободен и имел право быть свободным:

"Приговор суда – это очень далеко, сегодня нужно показать это на сцене, как Насирова везут на носилках…", - рассказал Баганец.

Он отметил, что в Украине до сих пор действует принцип презумпции невиновности, и он прямо противоречит действиям некоторых правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября под посольством США в Украине прошел митинг за отставку Сытника.