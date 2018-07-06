Особый статус венгерского языка: Украина дала окончательный ответ

В Украине ведется работа над подготовкой нового языкового законодательства, которое, среди прочего, должно урегулировать и использование языков национальных меньшинств в местах их компактного проживания.

Так, Министерство иностранных дел Украины прокомментировало OBOZREVATEL заявление министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о необходимости предоставления венгерскому языку статуса официального в новой редакции закона о языках, который придет на смену отмененному "закона Кивалова-Колесниченко".

Как отмечает пресс-служба министерства, в соответствии с положениями статьи 10 Конституции, в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита языков национальных меньшинств.

В МИД также напомнили, что вопрос создания возможности параллельного использования региональных языков или языков меньшинств регулировалось Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, указанный закон был признан решением Конституционного Суда от 28 февраля 2018 года неконституционным.

"Сейчас ведется работа над подготовкой нового законодательства в этой сфере, которое, среди прочего, должен урегулировать и использование языков национальных меньшинств в местах их компактного проживания. МИД исходит из того, что любое законодательство, которое будет принято, будет отвечать Конституции Украины, международным обязательствам, лучшей международной практике, а также украинским национальным интересам", - ответили в пресс-службе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если в новом украинском законе о языках появится норма, которой будет установлено, что для придания языку национальных меньшинств официального статуса нужно, чтобы в пределах населенных пунктов или районов проживало не менее 30% этих меньшинств, то венгерский язык потеряет статус официального.