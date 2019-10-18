Особый статус навсегда: Россия выдвинула наглые требования по Донбассу

Россия хочет введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

Такую позицию российская сторона выразила на переговорах в Минске, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа правительства в Верховной Раде.

"Так называемая" формула Штайнмайера "определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет", – заявил он.

"Сейчас переговорная требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но определяться он будет законом, который будет принимать Верховная Рада", – добавил он.

По словам Боднара, решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году и украинская сторона не отступила от этой позиции.

"Российская сторона начала пакетировать открытия КПВВ в Счастье – это не предусмотрено никакими договоренностями", – подчеркнул замглавы МИД.

Утро.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!