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18 октября • обновлено в 11:45
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Особый статус навсегда: Россия выдвинула наглые требования по Донбассу

2.1т Читать материал на украинском

Россия хочет введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

Такую позицию российская сторона выразила на переговорах в Минске, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа правительства в Верховной Раде.

"Так называемая" формула Штайнмайера "определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет", – заявил он.

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"Сейчас переговорная требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но определяться он будет законом, который будет принимать Верховная Рада", – добавил он.

По словам Боднара, решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году и украинская сторона не отступила от этой позиции.

"Российская сторона начала пакетировать открытия КПВВ в Счастье – это не предусмотрено никакими договоренностями", – подчеркнул замглавы МИД.

Особый статус навсегда: Россия выдвинула наглые требования по Донбассу

Утро.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Верховная Рада Украины
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Россия выдвинула мощные требования по Донбассу. )))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Обломов Гоша, Роиссия мощно будет сосать и причем с проглотом.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Какая наглая эта Россия! Видишь ли требует что бы украина выполнила взятые на себя обязательства. Не для того украина подписывала Минские соглашения что бы их выполнять!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Крымчанин Юрий, В Минских соглашениях особого статуса на постоянной основе нет. По сему Роиссия сосать будет до болезни Боткина.
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