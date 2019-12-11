Особый статус Донбасса продлят: в "Слуге народа" раскрыли детали

Верховная Рада Украины собирается проголосовать законопроект №2569 о продлении особого статуса Донбасса в ближайшее время – не позднее Нового года.

Об этом в эфире ObozTV сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин. По его информации, профильный комитет рассмотрит законопроект в среду, 11 декабря.

Безгин не исключил, что уже 12 декабря проект могут вынести на голосование.

"Посмотрим. В любом случае, у нас до конца года еще 5 пленарных заседаний. Думаю, что конечно в этот период будет проголосован", – отметил он.

Нардеп уточнил, что законопроект предусматривает временную пролонгацию действующего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Я всю ночь в дороге, еще не видел проект. Но знаю, что изменилась только дата. Увижу через несколько часов, комитет будет сегодня (11 декабря. – Ред.) после обеда его рассматривать", – рассказал Безгин.

По его мнению, продлевать особый статус Донбасса необходимо минимум на полгода.

"Поскольку через 4 месяца у нас намечена следующая встреча в "нормандском формате" касательно очередного этапа переговоров по этому вопросу", – объяснил он.

Безгин обратил внимание, что за это время украинская сторона получит возможность "тщательнее подготовить свою альтернативную позицию".

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В частности, по его словам, необходимо корректировать вопрос амнистии.

"Амнистия будет одним из наиболее острых вопросов урегулирования ситуации на Донбассе. Тут надо четко разграничивать людей, которые принимали активное участие, содействовали оккупантам, и тех людей, которые действовали из-за определенных последствий. Это непростой процесс, нужна четкая процедура разграничения. Поэтому я думаю, в этом аспекте изменения должны произойти", – предположил Безгин.

Депутат добавил, что текст закона должен на протяжении дня появиться на сайте Верховной Рады.

Особый статус Донбасса продлят facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №2569 о внесении изменений в закон об особом порядке самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей был зарегистрирован в Раде 10 декабря, практически сразу после "нормандской встречи" в Париже и переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

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