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29 сентября • обновлено в 14:06
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"Оскорбил Меркель?" В Германии обиделись на Зеленского из-за Трампа

5.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил немецкое правительство, согласившись с американским коллегой Дональдом Трампом, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины.

В статье немецкого издания Der Spiegel отмечается, что правительство Германии возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на США, передает "АиФ".

А тот факт, что украинский лидер ни разу не вспомнил в разговоре о тех дипломатических усилиях, которые предпринимала Меркель, обидел правительство Германии. Тогда как именно канцлер и экс-глава МИД ФРГ Штайнмайер "сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта".

Зеленский обидел Меркель

Зеленский обидел Меркель

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"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — приводятся в материале слова лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха.

Уточняется, что украинский посол в Берлине Андрей Мельник теперь пытается "склеить осколки", а Зеленский, в свою очередь, ценит "огромное личное участие" Меркель.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

По мнению главы внешнеполитического комитета бундестага Норберта Реттгена, разговор президентов США и Украины показал, что Трамп использует свою власть в интересах своей предвыборной борьбы, "а также против Германии и Европы". Мютцених также уверен, что американский лидер остался верен девизу "лучше подпитывать недовольство, чем работать над согласием и решениями среди партнеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Персоны
Ангела Меркель Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Германия
Теги
политика скандалы
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Мир Миру
Мир Миру
Авіасполучення активізується і розширюється з Німеччиною, тому тут все в нормі
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0
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Питон Каа
Питон Каа
Ерунда все это, Германии не привыкать, отказаться подкармливать русофобский режим на Украине она все равно не посмеет, так что Украине не о чем беспокоиться, США замнут конфликт.
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3
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Александров Сергей
Александров Сергей
Не страшно: Моника Зеленски съездит в ФРГ, лизнет сколько надо раз промежность Бундесбабушке и все станет нормально!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Александров Сергей, нове лице вовика виявилося новою дупою, яка привселюдно обмазалась фекаліями.
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3
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