"Оскорбил Меркель?" В Германии обиделись на Зеленского из-за Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил немецкое правительство, согласившись с американским коллегой Дональдом Трампом, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины.

В статье немецкого издания Der Spiegel отмечается, что правительство Германии возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на США, передает "АиФ".

А тот факт, что украинский лидер ни разу не вспомнил в разговоре о тех дипломатических усилиях, которые предпринимала Меркель, обидел правительство Германии. Тогда как именно канцлер и экс-глава МИД ФРГ Штайнмайер "сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта".

Зеленский обидел Меркель

"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — приводятся в материале слова лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха.

Уточняется, что украинский посол в Берлине Андрей Мельник теперь пытается "склеить осколки", а Зеленский, в свою очередь, ценит "огромное личное участие" Меркель.

Зеленский и Трамп

По мнению главы внешнеполитического комитета бундестага Норберта Реттгена, разговор президентов США и Украины показал, что Трамп использует свою власть в интересах своей предвыборной борьбы, "а также против Германии и Европы". Мютцених также уверен, что американский лидер остался верен девизу "лучше подпитывать недовольство, чем работать над согласием и решениями среди партнеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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