Опубликована декларация Лукашенко: женат и без имущества
ЦИК опубликовала декларацию Александра Лукашенко.
Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала декларацию действующего президента Александра Лукашенко за 2019 год.
Из документа на сайте ЦИК OBOZREVATEL стало известно, что Лукашенко женат, у него нет никакого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юридических лиц.
За прошлый год президент задекларировал 117 068 рублей (1,3 млн гривен) дохода, полученных в качестве заработной платы. В строке "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у Лукашенко написано "нет".
При этом его жена за 2019 год получила 5 560 рублей (62,8 тыс. гривен) в качестве пенсии и доходов от 56 акций в ОАО "Шкловский маслодельный завод". Также Галина Лукашенко владеет жилым домом площадью 196 кв.м, земельным участком площадью 0,1498 га и половиной доли в праве собственности на жилой дом площадью 54 кв.м в городе Шклов.
Декларация Лукашенко и его жены ЦИК Беларуси
Как писал OBOZREVATEL ранее, главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.