Опубликована декларация Лукашенко: женат и без имущества

Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала декларацию действующего президента Александра Лукашенко за 2019 год.

Из документа на сайте ЦИК OBOZREVATEL стало известно, что Лукашенко женат, у него нет никакого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юридических лиц.

За прошлый год президент задекларировал 117 068 рублей (1,3 млн гривен) дохода, полученных в качестве заработной платы. В строке "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у Лукашенко написано "нет".

При этом его жена за 2019 год получила 5 560 рублей (62,8 тыс. гривен) в качестве пенсии и доходов от 56 акций в ОАО "Шкловский маслодельный завод". Также Галина Лукашенко владеет жилым домом площадью 196 кв.м, земельным участком площадью 0,1498 га и половиной доли в праве собственности на жилой дом площадью 54 кв.м в городе Шклов.

Декларация Лукашенко и его жены ЦИК Беларуси

Как писал OBOZREVATEL ранее, главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты.