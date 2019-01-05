Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ

В сети опубликовали текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, который подписал Вселенский Патриарх Варфоломей в Стамбуле.

Его показал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter. В частности в документе написано: "Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной".

Также указано, что точную копию вручили Митрополиту Киевскому Епифанию и президенту Украины Петру Порошенко.

Томос для ПЦУ "Зрада і Перемога"

"Для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, Индиктион 12", – говорится в переводе.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.