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Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ

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В сети опубликовали текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, который подписал Вселенский Патриарх Варфоломей в Стамбуле.

Его показал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter. В частности в документе написано: "Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной".

Также указано, что точную копию вручили Митрополиту Киевскому Епифанию и президенту Украины Петру Порошенко.

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Томос для ПЦУ

Томос для ПЦУ

"Зрада і Перемога"

"Для вечного доказательства и постоянного представления. Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, Индиктион 12", – говорится в переводе.

Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ
Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ
Опубликован перевод текста Томоса для ПЦУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Этой филькиной грамотой порошенке подтереться)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Михайлов Александр, зависть она такая... да кацарылка?)))
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