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20 февраля • обновлено в 15:56
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Охрана Зеленского не пускала родных Небесной Сотни к мемориалу: появилось видео

25.4т
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Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили к месту расстрелов Небесной Сотни их родственников, пока там возлагал цветы президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политтехнолог Виктор Уколов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как родные погибших Героев Революции Достоинства подошли к рамкам металлодетекторов. Женщина с букетом гвоздик спросила, могут ли они пройти. Представитель полиции диалога ответил, что он не против. Однако охранники президента отказали семьям Небесной Сотни и попросили задержаться на несколько минут.

Охрана Зеленского не пустила родных Небесной Сотни

Охрана Зеленского не пустила родных Небесной Сотни

Скриншот видео

"Это очередное дно? Очередная грань, которую вы снова переступаете?" – возмутилась женщина с гвоздиками.

Спустя примерно минуту представители УГО все же разрешили людям пройти к мемориалу. "Проходите, пожалуйста", – сказали охранники.

Родные погибших пошли к месту расстрелов и с сарказмом отметили, почему у них уже не хотят проверять личные вещи при прохождении через рамки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в январе в сети появилось видео, на котором видно, как охрана Зеленского задерживает воинов ВСУ, которые хотели зажечь лампадки у памятника Героям Крут.

  • На кадрах видно, как сотрудники госохраны подходят к военнослужащим и запрещают пройти им к памятнику, пока там находится президент.

  • Напомним, 6 декабря в сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита Зеленского в Минобороны и Генштаб, куда он прибыл на торжественные мероприятия по случаю Дня ВСУ.

  • Главу государства сопровождали два автобуса охраны, которая полностью разоружила военнослужащих, охраняющих территорию Минобороны и Генштаба.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Евромайдан Небесная Сотня Расстрелы на Майдане
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Революция Достоинства
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Bandera Antonio
Bandera Antonio
Слуга боїться тих,хто його обрав.., парадокс!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо родственникам выдать желтые штаны ! Тогда будет понянто - родственники. Пропускать будут сразу и падать ниц !
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Значит сознает, что делает!
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