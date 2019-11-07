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7 ноября • обновлено в 12:43
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Охорона влади за 1 млрд 543 млн на рік

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Наша команда "Рідної країни" в рамках проекту "НАШ БЮДЖЕТ - ПІД ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" продовжує аналізувати бюджет на 2020 рік.

Отож, після Революції Гідності влада проголосила курс на відкритість і демократичність.

Проте не поспішала скорочувати видатки на своє утримання.

Так, видатки на державну охорону органів державної влади та посадових осіб в 2015 році складали 431 мільйон 827.8 гривень ( при "злочинній владі Януковича" в 2014 - 313 мільйонів 862 тисячі гривень).

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Однак, хоча б позірна спроба продемонструвати близкість до народу Порошенка-Гройсмана-Яценюка була швидкоплинною. І з 2016 до 2019 року видатки на охорону "вождів воюючої країни" збільшили до 1 мільярда 303 Мільйонів 135.8 гривень.

Нова "народно-велосипедна" влада подала проект бюджету на 2020 рік із тими ж фантастичними видатками на власну охорону як і попередня "злочинна".

Ба більше, цифри на утримання охоронців влади Уряд Гончарука просто переписав з Уряду Гройсмана - гривня у гривню - ті ж 1.303.135.8?!

Ну поспішали, ну не встигли - скажете Ви?

Можна зрозуміти - "наймолодший уряд в Європі"!

І ось нарешті - нова версія бюджету-2020 від Уряду на 2 читання.

Державній охороні органів державної влади та посадових осіб додали ще 239 мільйонів 909.6 гривень.

Тож, українські платники податків повинні для охорони влади у 2020 році виділити рекордні 1 мільярд 543 мільйони 45 тисяч 4 гривні!

Отакі наші справи!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
так охоронцям потрібно часто змінюватися під час супроводу зє коли той їде на роботу велосипедом.
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