Офис Зеленского – о запрете книги "Дело Василия Стуса": удивлены, но независимость судов под сомнение не ставим

В Офисе президента Украины удивлены некоторыми формулировками Дарницкого райсуда Киева, который запретил книгу "Дело Василия Стуса".

Как сообщается на сайте главы государства, в ОП взяли к сведению судебное решение и заявления автора книги Вахтанга Кипиани.

"Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге "Дело Василия Стуса". Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права. Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти", – сказано в сообщении.

В ОП пояснили, что книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, возбужденном в СССР, по которому он был осужден.

"Считаем странным определение истца Медведчука В. В. как "персонажа (действующего лица) произведения". Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть, документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В. В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализирована исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", – подчеркнули у Зеленского.

В Офисе президента напомнили, что цензура в Конституции Украины запрещена в любых проявлениях.

"Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действий или бездействий отдельных лиц", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже изданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.

Также издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги, пока не вступило в силу решение суда. Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров.