Оффшорный президент: появилось расследование о состоянии Зеленского

Президент Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около 16, 2 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании программы "Прямий доказ". Журналисты предполагают, что президент может уклоняться от уплаты налогов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В декларации за 2018 президент указал дом под Киевом, несколько квартир в столице, квартиру жены в Ялте на почти 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.

Также Зеленские с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании площадью 91 кв.м, стоимость которой составляет 42 млн грн.

Владимир Зеленский

Кроме того, супруги указали среди объектов незавершенного строительства пять гостиничных номеров в Грузии общей площадью 218 кв.м., которые записаны на компанию Film Heritage inc (зарегистрирована в оффшорной территории Белиза).

Зеленским принадлежат две квартиры в Киеве площадью почти 284 и 131 кв.м. Еще двумя квартирами (254 и 198 кв.м.) кандидат в президенты совладеет с давними бизнес-партнерами Сергеем и Борисом Шефирами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кипрскую компанию Aldorante Limited, бенефициарами которой указали себя Зеленские.

А также итальянский особняк на побережье Тирренского моря стоимостью 3,8 миллионов евро.

Отметим, что всего покупок и накоплений супруги Зеленские сделали в период с 2014 по 2018 годы. Как оказалось, Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около $16,2 млн. Он вместе с женой имеет также долг. Около 2,1 млн евро.

Однако, как оказалось, все компании, принадлежащие Зеленскому, за последние 5 лет прекратили показывать обороты. В отчетах указано, что компании имеют в штате по 1-2 человека. Кроме того, собственности в империях Зеленского, как таковой нет - ни концертных залов, ни музыкальных центров, ни студий звукозаписи. На балансе только 2 авто.

По основному месту работы, а это "Квартал 95", Зеленский прошлом году заработал 62,2 млн и еще 6,5 млн дохода от предпринимательской деятельности. Его жена заработала 4,9 млн. В месте с тем, общая стоимость элитной недвижимости супругов составляет 13 миллионов долларов.

Как писал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его предприятий в России - это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", - сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионных платежей за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающий фильмы на территории России.

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