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23 декабря • обновлено в 14:46
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Оффшорный президент: появилось расследование о состоянии Зеленского

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Президент Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около 16, 2 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании программы "Прямий доказ". Журналисты предполагают, что президент может уклоняться от уплаты налогов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В декларации за 2018 президент указал дом под Киевом, несколько квартир в столице, квартиру жены в Ялте на почти 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.

Также Зеленские с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании площадью 91 кв.м, стоимость которой составляет 42 млн грн.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кроме того, супруги указали среди объектов незавершенного строительства пять гостиничных номеров в Грузии общей площадью 218 кв.м., которые записаны на компанию Film Heritage inc (зарегистрирована в оффшорной территории Белиза).

Зеленским принадлежат две квартиры в Киеве площадью почти 284 и 131 кв.м. Еще двумя квартирами (254 и 198 кв.м.) кандидат в президенты совладеет с давними бизнес-партнерами Сергеем и Борисом Шефирами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кипрскую компанию Aldorante Limited, бенефициарами которой указали себя Зеленские.

А также итальянский особняк на побережье Тирренского моря стоимостью 3,8 миллионов евро.

Отметим, что всего покупок и накоплений супруги Зеленские сделали в период с 2014 по 2018 годы. Как оказалось, Владимир Зеленский владеет активами на общую сумму около $16,2 млн. Он вместе с женой имеет также долг. Около 2,1 млн евро.

Однако, как оказалось, все компании, принадлежащие Зеленскому, за последние 5 лет прекратили показывать обороты. В отчетах указано, что компании имеют в штате по 1-2 человека. Кроме того, собственности в империях Зеленского, как таковой нет - ни концертных залов, ни музыкальных центров, ни студий звукозаписи. На балансе только 2 авто.

По основному месту работы, а это "Квартал 95", Зеленский прошлом году заработал 62,2 млн и еще 6,5 млн дохода от предпринимательской деятельности. Его жена заработала 4,9 млн. В месте с тем, общая стоимость элитной недвижимости супругов составляет 13 миллионов долларов.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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