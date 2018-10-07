Одиозный мэр Черкасс анонсировал протест: прокурор сделал резкое заявление

Скандальный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко организует акцию в свою поддержку, однако горожан это мало интересует.

Такую позицию на OBOZREVATEL выразил прокурор Сергей Овчаренко.

По его словам, на акцию в поддержку мэра будут массово свозить проплаченных активистов одной из политических партий из региона.

"На этом мероприятии они будут доказывать прокурорам, неправильным депутатам, а также несогласным горожанам, что мэр имеет право проводить тайные сессии и исполкомы, на которых втайне от общества делить между своими земельные участки и бюджетные средства. Также, видимо, будут отстаивать право мэра продавать за бесценок своим однопартийцам помещения коммунальной собственности в центре города, застраивать прибрежную полосу, и получать за это вместе со своими соратниками квартиры в возведенных с нарушением закона домах", - пишет Овчаренко.

При этом прокурор уверяет, независимо от ситуации правоохранители будут работать до конца.

"Еще вероятно защищать право городского головы ездить на незадекларированных мамином лексусе и мерседесе брата. Что же, посмотрим. Но все это напоминает просто мелкую месть за пережитые тягучие минуты страха и стыда за закрытыми дверями брата мерседеса. Уверяю всю общину, несмотря на попытки любой либо давления, все уголовные производства будут доведены до конца, а виновные предстанут перед судом", - подчеркнул Сергей Овчаренко.

Как писал OBOZREVATEL , скандальном мэру Черкасс была вручена подозрение из-за проведения тайной сессии в Каневе, где, возможно, были приняты незаконные решения.