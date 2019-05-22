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"Один уже так начинал": Парубий пригрозил Зеленскому судьбой Януковича

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента противоречит Конституции.

На внеочередном заседании парламента в среду, 22 мая, он подчеркнул, что дважды перечитал Конституцию и не нашел такого полномочия президента, которое бы могло устанавливать или утверждать о существовании коалиции.

Он подчеркнул, что 17 мая начался конституционный срок для формирования новой коалиции ВРУ.

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Андрей Парубий

Андрей Парубий

"Считаю, что указ президента, это не только пренебрежение Конституцией, но и введение воюющей Украины в конституционный кризис. Я понимаю, что я не могу остановить указ президента, может только суд... Я знаю, что нардепы планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу. Поэтому с этой секунды я буду действовать исключительно в рамках закона", - предупредил Парубий.

Он заявил, что обязан дать политическую оценку этому указу.

"Его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - подытожил Парубий, намекая на сбежавшего Виктора Януковича.

Кроме того, Парубий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей ПарубийВладимир ЗеленскийВиктор Янукович
Место
УкраинаКиев
Тег
Верховная Рада Украины
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Чан Джеки
Чан Джеки
а до етого ты что не в рамках закона работал.надо проверить .
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Белый господин
Белый господин
Удивительно слышать о соблюдении законов от власти, которая подтерлась законами в свое время.
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Белый господин
Белый господин
Ельцин после такого разогнал российский парламент танками. Вроде в 1993 году это было. Посмотрим, как у вас гнойник будет выходить...
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