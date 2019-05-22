"Один уже так начинал": Парубий пригрозил Зеленскому судьбой Януковича

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента противоречит Конституции.

На внеочередном заседании парламента в среду, 22 мая, он подчеркнул, что дважды перечитал Конституцию и не нашел такого полномочия президента, которое бы могло устанавливать или утверждать о существовании коалиции.

Он подчеркнул, что 17 мая начался конституционный срок для формирования новой коалиции ВРУ.

Андрей Парубий

"Считаю, что указ президента, это не только пренебрежение Конституцией, но и введение воюющей Украины в конституционный кризис. Я понимаю, что я не могу остановить указ президента, может только суд... Я знаю, что нардепы планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу. Поэтому с этой секунды я буду действовать исключительно в рамках закона", - предупредил Парубий.

Он заявил, что обязан дать политическую оценку этому указу.

"Его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - подытожил Парубий, намекая на сбежавшего Виктора Януковича.

Кроме того, Парубий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.

Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

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