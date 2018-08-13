На повестке ― Украина: рассекречены детали встречи Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в правительственной резиденции Мезеберг, что неподалеку от Берлина. Лидеры стран собираются обсудить ситуации в Украине и Сирии.

Такую информацию агентству Reuters предоставил спикер правительства Германии. Он отметил, что помимо продолжающегося насилия на Донбассе и сирийской войны, Путин и Меркель будут говорить об энергетических вопросах.

Предыдущая встреча глав России и Германии состоялась 18 мая в Сочи. Тогда в ходе переговоров также затрагивалась тема боевых действий РФ в Украине. По окончанию встречи Путин заявил, что "Россия готова работать над урегулированием ситуации в нормандском формате".

Путин и Меркель на встрече в Сочи

После этого в июле Меркель и глава МИД Германии Гейко Маас встречались в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой российского военштаба Валерием Герасимовым.

Как писал OBOZREVATEL, тогда основными темами обсуждения сторон были ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Донбассе. В свою очередь в МИД РФ заявили, что на встрече была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках "нормандского формата" по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.