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На повестке ― Украина: рассекречены детали встречи Меркель и Путина

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Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в правительственной резиденции Мезеберг, что неподалеку от Берлина. Лидеры стран собираются обсудить ситуации в Украине и Сирии.

Такую информацию агентству Reuters предоставил спикер правительства Германии. Он отметил, что помимо продолжающегося насилия на Донбассе и сирийской войны, Путин и Меркель будут говорить об энергетических вопросах.

Предыдущая встреча глав России и Германии состоялась 18 мая в Сочи. Тогда в ходе переговоров также затрагивалась тема боевых действий РФ в Украине. По окончанию встречи Путин заявил, что "Россия готова работать над урегулированием ситуации в нормандском формате".

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Путин и Меркель на встрече в Сочи

После этого в июле Меркель и глава МИД Германии Гейко Маас встречались в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой российского военштаба Валерием Герасимовым.

Как писал OBOZREVATEL, тогда основными темами обсуждения сторон были ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Донбассе. В свою очередь в МИД РФ заявили, что на встрече была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках "нормандского формата" по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинАнгела Меркель
Место
Германия
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Комментарии на сайте не модерированы
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Поток 2 заработает, Путин, как хочет Меркель оставит Украине транзит (в объеме, что бы хватило на зарплату обслуге), а за это Меркель загрызет Порошенко по выполнению минских соглашений и профинансирует кандидата, который будет смотреть не на пиндосов, а на Германию.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а без вас вообще что-то бывает? Путин летит . потому что северный поток запустили, и его нужно обсудить, а остальное это мимоходом.торговля. в чем одета меркель, погода, ну и может украину.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Ну куда ж без вас то, ёпста? Без вас и обсуждать больше нечего и встречаться нахрен не надо. Прижопились, бл...
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