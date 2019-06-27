Облитый фекалиями нардеп внезапно снялся с выборов в Раду

Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты, действующего нардепа от БПП Александра Шевченко, который баллотировался самовыдвиженцем в Верховную Раду Украины в Ивано-Франковске (округ №83).

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК. В то же время, местному изданию "Галка" стало известно, что экс-директор "Буковеля" сам подал заявление на отмену своей регистрации.

Журналисты уточняют, что Шевченко вместе с кандидатом от "Свободы" Оксаны Савчук считали одним из основных кандидатов на победу в округе – он там побеждал дважды в 2014 году.

Александр Шевченко "112"

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте избирательной кампании Шевченко облили фекалиями в парке воинов-интернационалистов в Ивано-Франковске.

Шевченко также рассказал, что ему якобы угрожали, чтобы он не баллотировался в Верховную Раду от Ивано-Франковска, поскольку в округе должен победить определенный человек от партии "Слуга народа". Кроме того, ему пообещали развернуть "черную" информационную кампанию против него в СМИ.

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