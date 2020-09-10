Новоизбранный президент Польши посетит Украину

Президент Польши Анджей Дуда, которого переизбрали в июле 2020 года, в октябре планирует приехать в Украину.

О предстоящем визите главы государства в Киев сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуди в следующем месяце в Киев", – рассказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

12 июля в Польше прошел второй, решающий тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Действующий президент Польши победил во втором туре президентских выборов

Дуда во время своей инаугурационной речи в зале пленарных заседаний Сейма в Варшаве упомянул Украину.

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