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Новоизбранный президент Польши посетит Украину

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
15,9 т.
Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда. Вelsat

Президент Польши Анджей Дуда, которого переизбрали в июле 2020 года, в октябре планирует приехать в Украину.

О предстоящем визите главы государства в Киев сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Укринформ.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуди в следующем месяце в Киев", – рассказал чиновник.

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УкраинаАнджей Дуда
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  2. Политика