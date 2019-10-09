Зеленский провел переговоры с Меркель о "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Как отметил на странице в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник, этот разговор между политиками является пятым по счету.

Во время беседы поднималась тема ситуации на Донбассе. По данным пресс-службы президента, Меркель и Зеленский обсудили вопросы разведения войск вблизи Петровского и Золотого Луганской области, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Указывается, что Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Меркель со своей стороны подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в "нормандской формате" для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Отметим, пресс-служба канцлера Германии сообщила, что Меркель и Зеленский согласились с тем, что условия для "нормандской" встречи были выполнены после того, как 1 октября Трехсторонняя контактная группа договорилась о дальнейшем отводе войск, местных выборах и особом статусе для Донбасса.

"Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" – прокомментировал разговор Мельник.

Щойно відбулася вже 5-а за ліком телефонна розмова між Президентом @ZelenskyyUa та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України! pic.twitter.com/Qic63Xqm28 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 9, 2019

Как писал OBOZREVATEL, немецкий канцлер Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

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