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10 октября • обновлено в 05:02
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Зеленский провел переговоры с Меркель о "нормандском формате"

2.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Как отметил на странице в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник, этот разговор между политиками является пятым по счету.

Во время беседы поднималась тема ситуации на Донбассе. По данным пресс-службы президента, Меркель и Зеленский обсудили вопросы разведения войск вблизи Петровского и Золотого Луганской области, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

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Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Указывается, что Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Меркель со своей стороны подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в "нормандской формате" для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Отметим, пресс-служба канцлера Германии сообщила, что Меркель и Зеленский согласились с тем, что условия для "нормандской" встречи были выполнены после того, как 1 октября Трехсторонняя контактная группа договорилась о дальнейшем отводе войск, местных выборах и особом статусе для Донбасса.

"Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" – прокомментировал разговор Мельник.

Как писал OBOZREVATEL, немецкий канцлер Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

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Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель
Место
Украина
Теги
политика нормандский формат
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
С Меркель - "Ход работ по восстановлению моста"? Серьёзно,? Обос прикалывается или начальник участка Зеленский? Кто инициатор тел. разговора?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
А вот напрасно Клоун развёл бабку насчёт отвода войск.Или постеснялся признаться, что об него нацики сегодня ноги вытерли?
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
И почему с украинской стороны не запустили белую ракету?
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