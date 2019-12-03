"Никакой федерализации!" Оппозиция выступила с решительным заявлением перед нормандским саммитом

Накануне саммита в нормандском формате политические партии Европейская Солидарность, Голос и Батьківщина приняли совместное заявление.
Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - заявили парламентарии.
Оппозиция выступила с решительным заявлением перед нормандским саммитом
Политики требуют:
никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
Никаких компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украину.
Никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Политические силы требуют обеспечения принципа – сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины.
Возвращение контроля Украины над украинско-российской границей.
"В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", – заявили парламентарии.
Заявление подписали лидеры политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук, Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что сегодня у Украины нет ни одной причины возвращаться к газовой кабалы Кремля.
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