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3 декабря • обновлено в 20:31
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"Никакой федерализации!" Оппозиция выступила с решительным заявлением перед нормандским саммитом

6.6т
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Накануне саммита в нормандском формате политические партии Европейская Солидарность, Голос и Батьківщина приняли совместное заявление.

Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из продолжающейся агрессии российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций, "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - заявили парламентарии.

Оппозиция выступила с решительным заявлением перед нормандским саммитом

Оппозиция выступила с решительным заявлением перед нормандским саммитом

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Политики требуют:

  • никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

  • Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

  • Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса к выполнению условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

  • Никаких компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украину.

  • Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

  • Политические силы требуют обеспечения принципа – сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины.

  • Возвращение контроля Украины над украинско-российской границей.

"В связи с этим координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. И призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", – заявили парламентарии.

Заявление подписали лидеры политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, партии "Голос" Святослав Вакарчук, Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что сегодня у Украины нет ни одной причины возвращаться к газовой кабалы Кремля.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Марина Порошенко Юлия Тимошенко Святослав Вакарчук
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De Paco Viro
De Paco Viro
Не любят свидомые свою страну. Украинцы, расскажите, пожалуйста, какой вы хотите сделать, или какой видите в будущем свою страну. Без москалей и сепаров это понятно, по другому сейчас на Украине нельзя. Что из себя будет представлять Украина через год-два, через 10-20 лет, как она будет развиваться, какие люди там будут жить, о чем мечтать будут?
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gotsman dawid
gotsman dawid
на видео порох держит руки самое главное чтобы не завонялись
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Kom AV
Kom AV
Что то я не пойму, а разве не Порошенко со стороны Украины подписывал Минские соглашения. Ему теперь тогда надо прямо сказать - подписал со страху что займут Киев, от того был на всё согласен. А теперь - "Не виноватая я, он сам ко мне пришёл..."
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