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6 декабря • обновлено в 12:22
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Никаких упоминаний о Крыме: Россия в ОБСЕ устроила подлый саботаж против Украины

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Делегация России требует от международного сообщества исключить из подготовленного проекта декларации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе любые упоминания об аннексированном ею Крыме.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На своей странице в Facebook он опубликовал обращение к участникам 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"В подготовленном проекте соответствующей декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, в которой отмечается, что ОБСЕ и в дальнейшем будет уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все ее инструменты. Однако делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа любых упоминаний о полуострове", – говорится в обнародованном им документе.

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Россия требует исключить из проекта декларации ОБСЕ все упоминания о Крыме

Россия требует исключить из проекта декларации ОБСЕ все упоминания о Крыме

В связи с этим Чубаров призвал не поддаваться на шантаж со стороны представителей России.

"От имени высшего представительного органа коренного народа Крыма – Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", – написал он в своем обращении.

Обращение к ОБСЕ

Обращение к ОБСЕ

Facebook/Рефат Чубаров

В то же время украинский режиссер, освобожденный из российского плена крымчанин Олег Сенцов лично выступил в ОБСЕ. Он тоже заявил о блокировании документа.

"Мы говорим о российской агрессии, о наших пленных, а враги в это время блокируют включение в итоговую резолюцию вопроса деоккупации Крыма", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав фото с еще одним бывшим политзаключенным РФ Романом Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о невозможности обсуждения аннексии Крыма ни в каком международном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о возможном содействии США в вопросе возвращения украинского полуострова.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Рефат Чубаров Олег Сенцов
Место
Украина
Теги
Крым ОБСЕ Новости Крыма
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
После модератора комментарии на "Обозревателе" все больше напоминают помойное ведро, доверху наполненное дерьмом кремлеботов.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Домбровска Катерина, Лайки себе ставить некрасиво.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Смотрю на Сенцова, чем то его взгляд и глаза напоминают Чикатило.
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Российский Крым
Российский Крым
Российский Крым до 2014 года находился под оккупацией украины
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