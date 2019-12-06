Никаких упоминаний о Крыме: Россия в ОБСЕ устроила подлый саботаж против Украины

Делегация России требует от международного сообщества исключить из подготовленного проекта декларации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе любые упоминания об аннексированном ею Крыме.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. На своей странице в Facebook он опубликовал обращение к участникам 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"В подготовленном проекте соответствующей декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, в которой отмечается, что ОБСЕ и в дальнейшем будет уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя для этого все ее инструменты. Однако делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа любых упоминаний о полуострове", – говорится в обнародованном им документе.

Россия требует исключить из проекта декларации ОБСЕ все упоминания о Крыме

В связи с этим Чубаров призвал не поддаваться на шантаж со стороны представителей России.

"От имени высшего представительного органа коренного народа Крыма – Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", – написал он в своем обращении.

Обращение к ОБСЕ Facebook/Рефат Чубаров

В то же время украинский режиссер, освобожденный из российского плена крымчанин Олег Сенцов лично выступил в ОБСЕ. Он тоже заявил о блокировании документа.

"Мы говорим о российской агрессии, о наших пленных, а враги в это время блокируют включение в итоговую резолюцию вопроса деоккупации Крыма", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав фото с еще одним бывшим политзаключенным РФ Романом Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о невозможности обсуждения аннексии Крыма ни в каком международном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о возможном содействии США в вопросе возвращения украинского полуострова.

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